Российские хоккеисты сыграют в четвертьфинале с Норвегией

Россия в четвертьфинале Олимпийского турнира в Пхёнчхане побьется с Норвегией за выход в полуфинал.

В 1/8 финала норвежцы обыграли Словению со счетом 2:1. Забили Томми Кристенсен, Александр Бонсаксен. У словенцев – Ян Урбас.

Словения открыла счет в первом периоде, но соперники отыгрались в третьем отрезке, забили еще одну шайбу в овертайме и продолжили выступление на Олимпиаде.

Сборная Словении присоединилась к своему нападающему Жиге Егличу, который сегодня вылетел с Олимпиады за допинг.

Полуфинал Россия – Норвегия пройдет 21 февраля в 10:40 (мск).

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