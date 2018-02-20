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Российские хоккеисты сыграют в четвертьфинале с Норвегией
Норвежцы победили словенцев в 1/8 финала.
Россия в четвертьфинале Олимпийского турнира в Пхёнчхане побьется с Норвегией за выход в полуфинал.
В 1/8 финала норвежцы обыграли Словению со счетом 2:1. Забили Томми Кристенсен, Александр Бонсаксен. У словенцев – Ян Урбас.
Словения открыла счет в первом периоде, но соперники отыгрались в третьем отрезке, забили еще одну шайбу в овертайме и продолжили выступление на Олимпиаде.
- Сборная Словении присоединилась к своему нападающему Жиге Егличу, который сегодня вылетел с Олимпиады за допинг.
- Полуфинал Россия – Норвегия пройдет 21 февраля в 10:40 (мск).
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