Словенский хоккеист Жига Еглич, попавшийся на допинге: «Забыл зарегистрировать лекарство от астмы»

Допинг-проба нападающего сборной Словении и «Нефтехимика» Жиги Еглича дала положительный результат на фенотерол.

Суд отстранил словенца от Олимпиады и попросил покинуть олимпийскую деревню в течение дня. Еглич расстроился и прокомментировал ситуацию:

«Я сдал тест 16 февраля. Его результат показал наличие вещества, которое содержится в препарате для лечения некоторых заболеваний дыхательных путей. Я принимаю это лекарство из-за астмы по рецепту врача. Мне назначили его в Словении в 2017 году после обследования дыхательных путей.

Жига ЕгличGetty Images

К сожалению, я забыл зарегистрировать его как терапевтическое исключение. Прошу прощения у всех, кто пострадал из-за этой ситуации. Пока не завершатся все процедуры, я не буду комментировать ситуацию», сказал Еглич Delo.

Еглич пропустил немного: Словения проиграла Норвегии в 1/8 финала Олимпийского турнира (1:2).

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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