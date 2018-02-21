Чехи выбили США по буллитам и вышли в полуфинал. Возможно, на Россию

Сборная США по буллитам проиграла чехам в Олимпийском турнире Пхёнчхана-2018 – 2:3.

На седьмой минуте счет открыл Райан Донато, но уже на 16-й Ян Коларжот щелчком от синей линии сравнял счет. Во втором периоде команды вновь обменялись голам: на 29-й минуте Томаш Кундратек вывел чехов вперед, но через две минуты Джим Слэйтер сравнял.

В овертайме команды не забили, а единственный буллит забросил Петр Коукал, попавший между щитков вратарю американцев Райану Запольски.

В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия – Норвегия.

Команда Олега Знарка сыграет с норвежцами 21 февраля в 10:40 (мск).

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