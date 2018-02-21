Getty Images
Россия размазала Норвегию и сыграет с Чехией в полуфинале Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
Команда Олега Знарка без проблем разобралась с норвежцами – 6:1.
Сборная России вышла в полуфинал Олимпийского турнира в Пхёнчхане.
Команда Олега Знарка разбила норвежцев – 6:1. У победителей забили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. У Норвегии – Александр Бонсаксен.
В полуфинале сборная России сыграет против Чехии. Соперники Дацюка и компании выбили в четвертьфинале США по буллитам – 3:2.
- Полуфинальные матчи пройдут 23 февраля: первый начнется в 10:40, второй – в 15:10. Время московское.
- Россия впервые за 12 лет вышла в полуфинал Олимпийских игр.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте