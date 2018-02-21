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Россия размазала Норвегию и сыграет с Чехией в полуфинале Олимпиады-2018 в Пхёнчхане

Россия размазала Норвегию и сыграет с Чехией в полуфинале
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Команда Олега Знарка без проблем разобралась с норвежцами – 6:1.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпийского турнира в Пхёнчхане.

Команда Олега Знарка разбила норвежцев – 6:1. У победителей забили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. У Норвегии – Александр Бонсаксен.

В полуфинале сборная России сыграет против Чехии. Соперники Дацюка и компании выбили в четвертьфинале США по буллитам – 3:2.

  • Полуфинальные матчи пройдут 23 февраля: первый начнется в 10:40, второй – в 15:10. Время московское.
  • Россия впервые за 12 лет вышла в полуфинал Олимпийских игр.

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