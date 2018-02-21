ХОККЕЙ

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Женская сборная России проиграла финкам в матче за бронзу Олимпиады в Пхёнчане

Женская сборная России проиграла финкам в матче за бронзу
Eurosport

33 мин. назад

Девушки бились, как могли, но чуть-чуть не дожали – 2:3.

Женская сборная России по хоккею проиграла в матче за третье место Олимпиады в Пхёнчхане соперницам из Финляндии – 2:3.

Петра Нейминен, Сусанна Тапани и Линда Валимаки забросили шайбы у финок. Ольга Соснина и Людмила Белякова отличилась у России.

  • В полуфинале спортсменки из России проиграли Канаде – 0:5.
  • В финале канадки сыграют с американками.

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