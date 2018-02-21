Россия вернулась в полуфинал Олимпиады спустя 12 лет. Кто порадовал Олега Знарка с Норвегией

Сборная России по хоккею получает в Пхёнчхане один подарок за другим. Мало того, что словенцы помогли помножить на ноль потери от поражения в матче со Словакией, так еще и пропустили в четвертьфинал Норвегию, одну из самых медленных и возрастных команд на турнире. Скандинавы победили в Пхёнчхане в одном матче из четырех, и этого оказалось достаточно для выполнения главной цели – места в восьмерке лучших. Заказав билеты на самолет до Осло на четверг, три Торесена и два Олимба заранее открыли российской команде путь в полуфинал.

Вратарь Норвегии, который близорукий

Можно долго рассуждать о том, что случилось с глазами вратаря Ларса Хаугена – он в них долго ковырял, потом выбросил контактные линзы, после чего пропустил три шайбы. Отразил бы голкипер по крайней мере одну из них, если бы со зрением у него было все в порядке? Возможно, он мог бы лучше среагировать на бросок Михаила Григоренко со средней дистанции. Но в эпизоде, когда Гусев закидывал шайбу с нулевого угла, и у близорукого, и у человека со 100-процентным зрением шансы на сэйв одинаково низкие. За 40 секунд до перерыва Войнов был на идеальной для броска позиции, тут тоже ничего не поделаешь.

Бонсаксен, который забил в свои и чужие

Вячеслав ВойновEurosport

И все же Хаугену пришлось уйти, его заменил Хенрик Хаукеланд. Сборная России не до конца проснулась после перерыва: сначала удалился Андронов, потом Телегин. Бригады меньшинства отработали идеально, но потом российские игроки недоглядели за Александером Бонсаксеном. Он получил шайбу на любимой позиции и бросил примерно так же хорошо, как накануне словенцам. Только если та шайба принесла ему статус героя норвежского хоккея, то эта – ничего, кроме несчастий. Через 18 секунд после гола Бонсаксен получил двухминутный штраф, а Сергей Калинин на пятаке воплотил передачу Ильи Ковальчука в гол. Потом удалился Маттиас Нёстербё, а Бонсаксен на пятаке коньком замкнул наброс Никиты Нестерова в свои ворота. Норвежские надежды на чудо испарились, и скандинавы начали готовиться к просмотру лыжного спринта.

Телегин, который проснулся

В третьем периоде сборная России играла по счету, позволяя соперникам проводить с шайбой намного больше времени, чем перед вторым перерывом. Кошечкин не мерз, отбивая норвежские броски. Дацюк с Гусевым и Капризовым убегали в контратаки, но безуспешно. Зато Телегин наконец-то отличился в хорошую сторону. Григоренко сделал пас из-за ворот, Иван щелканул и забил первый гол в Пхёнчхане. Телегин начал атаку в эпизоде с первым голом и сам оформил шестой. Долгожданные баллы результативности будут ему очень полезны перед решающими матчами. Больше этого Знарка порадовали только три реализованных большинства из пяти.

Хоть в каком-то виде спорта Россия победила Норвегию. На этом легкие соперники закончились. Дальше – Чехия, с которой Россия сыграет 23 февраля. Это будет первый олимпийский полуфинал за 12 лет. Как было тогда, хорошо помнят Дацюк и Ковальчук.

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