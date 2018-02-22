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Женская сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане
Бронзу за сутки до этого завоевали финские спортсменки.
Женская сборная США по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане. В финале американки в упорном матче переиграли Канаду – 3:2Б.
Основное время матча завершилось вничью (2:2), в овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых бросков американки победили благодаря шайбе Ламорекс-Дэвинсон, которая реализовала шестую попытку.
Бронзовые награды уехали в Финляндию.
- Сборная России заняла на турнире четвертое место, проиграв 4 матча из 5.
- Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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