ХОККЕЙ

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Женская сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане

Женская сборная США выиграла золото
Eurosport

1 час назад

Бронзу за сутки до этого завоевали финские спортсменки.

Женская сборная США по хоккею завоевала золотые медали Олимпиады в Пхёнчхане. В финале американки в упорном матче переиграли Канаду – 3:2Б.

Основное время матча завершилось вничью (2:2), в овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых бросков американки победили благодаря шайбе Ламорекс-Дэвинсон, которая реализовала шестую попытку.

Бронзовые награды уехали в Финляндию.

  • Сборная России заняла на турнире четвертое место, проиграв 4 матча из 5.
  • Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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