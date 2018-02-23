ХОККЕЙ

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Россия впервые с 1998 года сыграет в финале Олимпиады

Россия впервые с 1998 года сыграет в финале Олимпиады
Eurosport

1 час назадОбновлено 2 мин. назад

Остался последний шаг.

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане, переиграв в полуфинале Чехию – 3:0. Шайбами в составе команды Олега Знарка в течение одной минуты второго периода отличились Никита Гусев и Владислав Гавриков. Третью шайбу в пустые ворота забросил Илья Ковальчук.

Россия вышла в финал олимпийского турнира впервые с Игр в Нагано-1998.

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