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Россия впервые с 1998 года сыграет в финале Олимпиады
Остался последний шаг.
Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пхёнчхане, переиграв в полуфинале Чехию – 3:0. Шайбами в составе команды Олега Знарка в течение одной минуты второго периода отличились Никита Гусев и Владислав Гавриков. Третью шайбу в пустые ворота забросил Илья Ковальчук.
Россия вышла в финал олимпийского турнира впервые с Игр в Нагано-1998.
- В финале соперником россиян станет Канада или Германия. Немцы уже преподнесли одну сенсацию.
- На последних трех Олимпиадах Россия не завоевывала наград.
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