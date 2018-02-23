Россия получила все, чтобы выиграть олимпийское золото. Остались только немцы

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет. В Пхёнчхане для команды Олега Знарка все сложилось так удачно, что сложнее было проиграть, чем выиграть.

Поражение от Словакии

Российская команда начала олимпийский турнир отвратительно. Поражение от сборной Словакии в первом матче заставило в очередной раз задуматься о целесообразности гробить клубный сезон ради вот такой Олимпиады. Но именно после словацкой пощечины Олег Знарок сделал нужные выводы, поставил Дацюка к Капризову и Гусеву, а Калинина и Андронова – к Ковальчуку. Больше Россия ни разу не уступала в счете. Кто знает, пошел бы тренер на такие изменения, если бы сборная все-таки вымучила победу над Словакией?

Слабый соперник в четвертьфинале

Даже 8:2 со Словенией и 4:0 с США не гарантировали России первое место в группе. В случае победы словаков над словенцами в основное время Знарок и компания отправлялись в квалификацию, после которой в четвертьфинале их с большой вероятностью ждала бы Финляндия. Но сборная Словении не только избавила Россию от лишней игры, но еще и обеспечила ей самого легкого соперника, которого только можно представить на такой серьезной стадии. Норвежцы заняли в общем рейтинге предпоследнее место, не особо сопротивлялись в четвертьфинале и радостные улетели домой в четверг по заранее купленным билетам.

Сборная Словении по хоккеюGetty Images

Чехи лишили американцев мести

Сборная США в четвертьфинале с Чехией делала все, чтобы отомстить России в полуфинале. Звездно-полосатых не устроила жесткая силовая борьба российской команды и желание забросить пятую шайбу в конце матча. Если бы они обыграли чехов по буллитам, то на второй матч с Россией вышли бы как канадцы в Ванкувере-2010. Илья Брызгалов сравнил их тогда с гориллами, выскочившими из клетки. Но вместо этого была более дружелюбная Чехия.

Команда Йозефа Яндача ничем не удивила сборную России. Павел Францоуз тащил до середины второго периода, но со звеном Дацюка ничего поделать не смог. Рванув отыгрываться, чехи упустили Телегина с Гавриковым и получили вторую шайбу. Тут же могли отыграться благодаря двум удалениям Ковальчука, который вполне мог получить вместо этого 5+20. Но все броски летели либо мимо, либо слабо, либо под контролем Кошечкина. На этом чешская злость закончилась. Весь третий период они околачивали окрестности российских ворот и бросали из любых позиций. Но искры в их действиях не было, и даже щедрыми подарками российских защитников чехи не пользовались. 3:0, Кошечкин молодец, Россия в финале.

Сборная России по хоккеюGetty Images

Шведы и финны отказались от финала

В финале российская команда сыграет с Германией, которая дернула Канаду. Оба варианта были классными: либо заведомо слабый соперник, либо прекрасный раздражитель, да еще и в ослабленном составе. Этот сценарий воплотился благодаря сборной Швеции. «Тре Крунур» победили немцев на групповом этапе 1:0, но выводов после тяжелого матча не сделали. А зря: в четвертьфинале они получили от Бундестим по полной программе. Нечто подобное было в последний раз в Солт-Лейк-Сити-2002, когда шведы внезапно проиграли Белоруссии. Кстати, с таким же счетом – 3:4. Этому обрадовались канадцы, которые в параллельном матче засушили финнов – 1:0.

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Россия вернулась в полуфинал Олимпиады спустя 12 лет. Кто порадовал Знарка с Норвегией