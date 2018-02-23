Германия бахнула Канаду в полуфинале ОИ в Пхёнчхане и поспорит за золото с Россией

На 15-й минуте Брок Мацек реализовал большинство 5 на 3 и открыл счет. На старте второго периода Маттиас Плахта забросил вторую шайбу, а Франк Мауэр три минуты спустя добавил третий гол – 3:0 к 27-й минуте.

Канадец Жильбер Брюле, играющий за клуб КХЛ «Куньлунь», в неравных составах отыграл одну шайбу, но немец Патрик Хагер в большинстве восстановил разницу в счете – 4:1 после двух периодов.

В третьем отрезке защитник ЦСКА и сборной Канады Мэт Робинсон точно щелкнул по воротам, затем Дерек Рой совсем сократил отставание.

Но немцы удержали преимущество и довели матч до победы – 4:3.

В финале Олимпийских игр сборная Германии встретится с Россией.

Матч за золотые медали ОИ-2018 стартует 25 февраля в 7:10 по московскому времени.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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