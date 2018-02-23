Илья Брызгалов – о финале Олимпиады в Пхёнчхане: «Это безобразие. Турнир похож на Евротур»

В финале Олимпиады в Пхёнчхане встретятся сборные России и Германии. Известный вратарь Илья Брызгалов считает, что в этом нет ничего удивительного.

«Для меня в поражении канадцев от немцев нет никакой сенсации. Чему тут удивляться? Какие имена есть в сборной Канады? Разве Вольски или Брюле сильнее Эрхоффа и Зайденберга? Да бросьте. Их лучшие годы остались давно позади. К тому же Брюле и Вольски никогда звездами в НХЛ не были. Этот турнир похож на Евротур», – поморщился Брызгалов.

«Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представить себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех на голову и обязательно победит. Я буду очень рад за ребят, но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир», – резюмировал вратарь в интервью «Чемпионату».

Брызгалов в составе сборной России завоевал бронзу Олимпиады в Солт-Лейк-Сити (2002), участвовал на Играх в Турине (2006) и Ванкувере (2010).

МОК отстранил ОКР, и на Олимпийских играх в Пхёнчхане российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.

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