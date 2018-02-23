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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн: «Если мы отпустим игроков на Олимпиаду-2022, лига исчезнет с лица Земли»

Комиссар НХЛ: «Если мы отпустим игроков на Олимпиаду-2022, лига исчезнет с лица Земли»
Eurosport

48 мин. назад

Похоже, игроки из НХЛ не выступят в Китае.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сомневается, что лига отпустит игроков на Олимпиаду-2022. Чиновник считает, что массовый отток игроков на Игры негативно скажется на турнире.

«Я не знаю, будут ли игроки нашей лиги участвовать в следующей Олимпиаде, – цитирует Беттмэна ESPN. – Понимаете, Игры проходят в середине сезона. После такого НХЛ может просто исчезнуть с лица Земли. Такие перерывы губительны для нашего чемпионата».

  • На Играх-2018 хоккеисты НХЛ не принимают участия.
  • Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине.

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