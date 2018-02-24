«Будьте милыми и не злорадствуйте». МИД Германии попросил немцев не издеваться над канадцами

После победы сборной Германии над Канадой в полуфинале Олимпиады в Пхёнчхане (4:3) МИД Германии выступил с обращением в адрес немцев, которые сейчас находятся в Канаде.

«Советы туристам: немцы в Канаде должны проявлять сочувствие, быть милыми, не злорадствовать, обнимать всех и угощать горячим шоколадом. Просто представьте, что бы вы чувствовали, если бы Канада обыграла нас в футболе», – говорится в заявлении МИД в твиттере.

На эту запись ответил твиттер посольства Германии в Оттаве: «Мы следуем советам МИД Германии и будем угощать горячим шоколадом жителей Оттавы».

Лучший результат сборной Германии по хоккею на Играх – бронза, завоеванная 42 года назад.

Финальный матч между Россией и Германией состоится 25 февраля, 07:10 (мск).

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