Великая советская «Красная машина»: миф или реальность?

«Красная машина» – миф

Александр Петров

Любой взрослый человек не будет похваляться, обыграв в шахматы подростка. А профессиональному спортсмену не придет в голову праздновать победу над спарринг-партнером, начавшим заниматься пару месяцев назад. Ведь это глупо и несолидно. Точно так же ни одна уважающая себя страна не будет широко отмечать успехи на Универсиадах и любых других турнирах, если туда едет главная сборная, которая заведомо намного сильнее. Хотя стоп. Если вы живете в России, то будете. И будете помнить и славить такие победы десятилетиями.

«Красная машина» – это берсерк никому не сдавшихся чемпионатов мира и кастрированных Олимпиад. Не нужно было быть выдающимися, чтобы брать золото на турнирах, походящих своей непредсказуемостью на кастинги Пьера Вудмана. Как только североамериканцы запустили свой блэкджек в виде «Кубка Канады» в 1976-м со всеми лучшими в сборных, не знающая ранимости квасных патриотов статистика поставила СССР на место стабильного раннер-апа. Пять турниров – четыре победы Канады. У Советов – победа и еще один проигранный финал.

В Советском Союзе были великие хоккеисты, к слову, они есть и сейчас. Были славные Суперсерии, были зарубы на равных с «кленовыми» – нынешней подделке под «Красную машину» это только снится. Был тот самый вынос 8:1 в финале Кубка Канады-81. Все это было. Только какой ценой.

Сборная СССР на Олимпиаде-1988Getty Images

Элитная по составу сборная СССР была потемкинской деревней для всего того мрака, который творился внутри Союза. С профанацией вместо клубного чемпионата, с базовым клубом, через который прошли 90% всех игроков «машины», со сборами по полгода ради единственной цели: показать Кузькину мать заокеанским империалистам.

Именно «Красная машина» виновна в создании главной ущербности русского хоккея – оценки уровня всего вида спорта через успехи главной сборной. В то время, пока канадцы создавали свою систему детского хоккея, а Гретцки, Мессье и Лемье поднимали НХЛ на заоблачную высоту, мы канонизировали второсортные золотые медальки и насиловали клубный хоккей ради долгой и счастливой жизни сборной от Олимпиады до Олимпиады. Каждый чертов цикл. То, что сейчас русская сборная находится от канадцев в нескольких тысячах световых лет – логичный результат советского подхода. Еще и базовые клубы вернули – дрожите, Кросби и Макдэвид.

После победы России на Олимпиаде в Корее над грозными словенцами (8:2) Борис Майоров сказал: «Мы увидели «Красную машину». Над его словами многие посмеялись, а зря – это было именно то, что всегда эта «машина», в общем, и делала. Доминировала на турнирах, где из лучших не было примерно никого.

«Красная машина» – реальность

Сергей Кулагин

Для начала стоит внести ясность в понятие «Красная машина». Это не та команда, которая побеждала канадских любителей на Олимпиадах и ЧМ. Красная машина появилась в сентябре 1972-го, когда раскатала канадцев в первом матче Суперсерии 7:3. Крупную победу сборной СССР можно списать на моральный крах «кленовых» – в следующем матче они победили 4:1. Но в остальных шести была равная борьба, и советские хоккеисты не уступали канадцам ни в командных, ни в индивидуальных действиях.

1979-й. В трехматчевом противостоянии со сборной НХЛ на «Мэдисон Сквер Гарден» команда СССР взяла Кубок Вызова. В решающем матче канадцы и примкнувшие к ним американцы и шведы проиграли 0:6.

Кубок Канады-1981. Это предшественник современного Кубка мира, там тоже участвовали североамериканские профессионалы. В память о трагически погибшем Валерии Харламове команда громит в финале хозяев турнира 8:1.

Рандеву-1987. По сумме двух встреч сборная СССР одерживает еще одну победу над НХЛ.

Наконец, финал Кубка Канады-1987. У «кленовых» что не имя – легенда: Гретцки, Мессье, Лемье, Бурк, Коффи. С огромным трудом они побеждают в двух играх из трех – 5:6 ОТ, 6:5 ОТ, 6:5. Гретцки назвал это противостояние лучшим в истории хоккея. «Красная машина» не была непобедимой. Но она однозначно была машиной.

Сборная СССР на Олимпиаде-1968Eurosport

В адрес советского хоккея до сих пор идет критика из-за гегемонии ЦСКА, но в ней нет резона. Во-первых, НХЛ с 24-кратным обладателем Кубка Стэнли «Монреалем» ушла недалеко. Во-вторых, великие армейские тройки Михайлов – Петров – Харламов и Крутов – Ларионов – Макаров стали великими, потому что у них всегда были достойные соперники. Ни «Спартак», ни «Динамо», ни даже «Крылья Советов» с «Химиком» не были на две головы ниже ЦСКА и постоянно портили красно-синим настроение. В «Красной машине» играли спартаковцы Зимин – Шадрин – Якушев. «Крылья Советов» дали сборной две классные тройки: Лебедев – Анисин – Бодунов и Пряхин – Немчинов – Хмылев.

Владислав Третьяк тащил все подряд не из-за того, что в матчах ЦСКА у не было работы. Присутствовали и одиночки – например, динамовец Александр Мальцев и питерский армеец Вячеслав Солодухин. У сборных Канады и НХЛ в разное время тоже были клубные сочетания: Фрэнк Маховлич и Иван Курнуайе – «Монреаль», Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яри Курри и Эса Тикканен – «Эдмонтон», Фил Эспозито и Уэйн Кэшмен – «Бостон». На Суперсерии-72 сборная СССР была представлена пятью клубами, Канада – восемью. Не очень большой разброс.

Даже после распада СССР винтики, из которых состояла «Красная машина», феерили в Америке. Чего стоит русская пятерка «Детройта» Федоров – Ларионов – Козлов – Фетисов – Константинов. Кубок Стэнли брали Валерий Каменский, Алексей Гусаров и Сергей Немчинов. Заокеанские победы лишь подчеркивают высокий уровень хоккея в СССР до массового отъезда звезд. А наследников советского хоккея во главе с братьями Буре в Нагано-98 остановил только один человек – Доминик Гашек.

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