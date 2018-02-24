6 игроков, побеждавших Россию, тренер и капитан с опытом НХЛ. Что нужно знать о сборной Германии

Хоккей в Германии

Хоккей – один из самых популярных игровых видов спорта в Германии, уступающий только, хоть и с большим отрывом, футболу и гандболу.

По итогам сезона-2016/17 сразу три команды Немецкой хоккейной лиги (DEL) – «Кёльнер Хайе» (3-е место), «Айсберен Берлин» (4) и «Адлер Мангейм» (6) – вошли в десятку клубов Европы с лучшей посещаемостью. Россия, к примеру, отрядила в топ-10 только СКА (5).

В Германии 216 крытых катков и 45 на открытом воздухе – больше, чем у Чехии, Швейцарии и Словакии, чуть меньше, чем в Финляндии. По зарегистрированным хоккеистам Германия (20,6 тысячи) следует прямо за большой шестеркой и Швейцарией

Успехи сборной

Медали крупных турниров немцам не совсем уж в диковину, правда, большинство наград были добыты в доисторический период. «Орлы» брали два серебра (1930 и 1953) и одну бронзу (1934) на чемпионатах мира. Имеются у Германии и две олимпийские бронзы.

Первая была добыта в 1932 году в Лейк-Плэсиде. Турнир проводился по схеме в два круга, а участвовали всего четыре команды. Немцы дважды сделали никакущих поляков и спокойно слили все четыре игры Канаде и США.

Медаль Инсбрука-1976 далась большей кровью. Перед заключительным днем ФРГ шла пятой, но неожиданно разгромила США и вырвала у американцев бронзу – 4:1. В составе той команды отжигал лучший немецкий хоккеист ХХ века Эрик Кюнхакль. Он же – отец обладателя Кубков Стэнли-2016 и 2017 Тома Кюнхакля.

В новом веке главным успехом Германии до Пхёнчхана было четвертое место на домашнем ЧМ-2010. На том же турнире немцы установили рекорд: матч открытия США – Германия прошел в Гельзенкирхене в присутствии 77,8 тысячи зрителей. Хозяева не подвели болельщиков – 2:1 ОТ. Позже на матч студенческих команд США в Миннесоте набились 113 тысяч человек, но у немцев остается европейский рекорд.

Германия – США, ЧМ-2010 (Гельзенкирхен)Getty Images

Самая крутая победа в истории

С каким счетом можно обыграть команду с находящимся в самом соку Ягром, Недведом, Хамрликом, Сикорой, Стракой? Правильный ответ – 7:1. Чехия в сильнейшем составе провалилась на Кубке мира-1996, но возможно, именно порка от немцев помогла ей спустя два года взять золото в Нагано.

Главный тренер

Марко Штурму принадлежат национальные рекорды по матчам (938) и очкам (487) в НХЛ. Владел он и рекордом по очкам в одном сезоне (59), но весной 2017-го его превозмог Леон Драйзайтль (77). С титулами не так повезло – зимой 2010 года он согласился на обмен из «Бостона» в «Лос-Анджелес», и в итоге «Брюинс» без него взяли Кубок Стэнли.

В 2013 году Штурм устал кататься на коньках. Спустя два года без малейшего тренерского опыта он возглавил национальную команду и сходу вывел ее в четвертьфинал ЧМ – первый после четырех неудач. В 2017-м немцы снова попали в топ-8 и не слабо погоняли Канаду в плей-офф. Будущее показало: эта была репетиция.

Марко ШтурмImago

Ребята с опытом НХЛ и КХЛ

Подавляющее большинство сборной Германии-2018 всю карьеру провели в родной DEL, но имеются и среди них ребята с богатым зарубежным опытом. Прежде всего, это капитан команды Марцель Гоч (636 матчей в НХЛ) и его ассистент Кристиан Эрхофф (789).

Кристиан Эрхофф (слева) и Марцель Гоч (справа)Getty Images

Эрхофф в 2011 году едва не взял Кубок Стэнли с «Ванкувером», но проиграл «Бостону» с соотечественником Деннисом Зайденбергом (в Южной Корее играет его младший братишка). В сезоне-2014/15 Марцель и Кристиан вместе гоняли за «Питтсбург», но чашу «пингвины» взяли уже без них.

Засветились в НХЛ Тимо Пильмайер и Давид Вольф, но на двоих они провели всего 4 матча.

Феликс Шютц пробовался в Северной Америке, но выше АХЛ не поднялся. Зато поиграл во Владивостоке, Омске, Риге и Нижнем Новгороде. У него набралось 104 матча в КХЛ, и в 2015 году он дошел с «Авангардом» до полуфинала Восточной конференции.

Герои

Ни один андердог в хоккее не добьется успеха без нормального кипера. В пяти матчах из шести ворота Германии защищал Данни аус ден Биркен. И не без успеха – 122 сэйва после 135 бросков по воротам. Чаще на Олимпиаде терроризировали только Мэтта Далтона, сторожившего корейский проходной двор, и норвежца Ларса Хаугена. Лучшие матчи Данни выдал в плей-офф, отразив 31 бросок шведов и 28 – канадцев.

33-летний Аус ден Биркен всю карьеру провел на родине и стал трехкратным чемпионом DEL. Пхёнчхан – лучший его турнир в сборной не только по результату, но и по вкладу в игру команды. Он четырежды ездил на чемпионаты, но на первых трех сыграл только 2 матча, а в 2017-м проиграл позицию основного вратаря Филиппу Грубауэру.

Героем №2 стал 29-летний форвард Патрик Хагер (5 очков, 2 шайбы). Он-то весьма солидно наиграл за сборную. У него за плечами шесть чемпионатов мира и квалификация ОИ. Патрик реализовал решающий буллит в первом раунде плей-офф с Норвегией, а его шайба канадцам стала победной.

Патрик Хагер празднует гол в матче Германия – КанадаGetty Images

Лучший бомбардир и MVP двух предыдущих сезонов DEL Патрик Раймер в этом году играет заметно слабее, и в Пхёнчхане он забросил всего одну шайбу. Зато какую! В овертайме четвертьфинала против Швеции.

Победы над Россией

Таковые имеются, причем история совсем не дремучая. В стартовом матче ЧМ-2011 немцы засушили команду с Ковальчуком, Набоковым, Радуловым, Афиногеновым и Тарасенко в составе – 2:0. Автором второй шайбы Германии стал Раймер.

Еще пятеро игроков пхёнчханского созыва поучаствовали в той памятной встрече – Франк Хёрдлер, Маркус Кинк, Франк Мауэр, Феликс Шютц и Деннис Эндрас.

Россия – Германия, 2011Getty Images

А ведь еще была Олимпиада-1994. Тогда, как и в Южной Корее, большинство команд привезли вторы составы. Россия весьма средне выступила в группе и неожиданно проиграла Германии – 2:4. Больше на Играх команды не пересекались.

Правда, и в 1994-м, и в 2011-м Россия в итоге выступила лучше обидчиков. Последние пять матчей – тоже за Россией.

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