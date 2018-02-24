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Канада обыграла Чехию и взяла бронзу Олимпийских игр в Пхёнчхане
Даже десятый канадский состав берет медали.
Сборная Канады победила Чехию в матче за третье место Олимпийских игр-2018 – 6:4.
В составе «кленовых листьев» отличились Эндрю Эббетт (9-я и 46-я минуты), Крис Келли (10, 50), Дерек Рой (16) и Войтек Вольски (56). У чехов забросили Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58).
- Канадцы взяли реванш за поражение на групповой стадии (2:3 Б). «Кленовые» взяли медали на третьих Играх подряд.
- Чехия третью Олимпиаду подряд осталась без наград.
- Золото 25 февраля разыграют Россия и Германия.
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