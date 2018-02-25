Сборная России завоевала золото Олимпийских игр в Пхёнчхане

Сборная России одолела Германию в финале Олимпийских игр и завоевала первое золото в истории – 4:3.

Защитник Вячеслав Войнов забросил первую шайбу за 0,5 секунды до окончания первого периода. В середине второго отрезка бывший нападающий нижегородского «Торпедо» Феликс Шютц сравнял счет после ошибки Василия Кошечкина. Арбитры посмотрели видеоповтор и не увидели игру в площади ворот – 1:1.

В третьем периоде Никита Гусев точно бросил с левого края над вратарем и попал в верхний угол. Спустя 70 секунд после гола русских защитники сборной ОАР ошиблись в своей зоне, Доминик Кахун расстрелял Василия Кошечкина.

За 3 минуты до конца Йонас Мюллер забросил третью шайбу. Сергей Калинин оставил Россию в меньшинстве, сборная сняла вратаря и сравняла счет – Никита Гусев четко попал в створ. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.

Эта медаль стала третьей для России на Олимпийских играх. До этого русские хоккеисты выигрывали серебро в Нагано-1998 и бронзу в Солт-Лейк-Сити-2002.

По ходу турнира сборная Германии выбила в плей-офф Швецию и Канаду.

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