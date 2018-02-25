Павел Дацюк – седьмой россиянин, выигравший Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли

Сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Капитан команды Павел Дацюк приплюсовал золото Олимпиады к двум Кубкам Стэнли в составе «Детройта» (2002, 2008) и первому месту на чемпионате мира (2012). Таким образом, Дацюк вошел в Тройной золотой клуб игроков, побеждавших на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубке Стэнли.

В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.

Другими россиянами, вошедшими в Тройной золотой клуб, были Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.

Церемония закрытия Игр начнется сегодня, 25 февраля, в 14:00 мск.

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