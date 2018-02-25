Eurosport
Илья Ковальчук – о золоте Игр: «Шел к нему с 5 лет. Это моя мечта и мечта моего отца»
Форвард не скрыл эмоций.
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы не говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность. Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы.
То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю ее папе», – цитирует Ковальчука «Чемпионат».
- В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.
- На турнире в Пхёнчхане Ковальчук забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи.