Илья Ковальчук – о золоте Игр: «Шел к нему с 5 лет. Это моя мечта и мечта моего отца»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы не говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность. Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы.

То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю ее папе», – цитирует Ковальчука «Чемпионат».

В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.

На турнире в Пхёнчхане Ковальчук забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи.

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