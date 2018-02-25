Олег Знарок: «Этим золотом я ответил на все вопросы»

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу на Олимпиаде в Пхёнчхане и возможность того, что он продолжит работу с национальной командой.

«Думаю, этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели.

Мы изначально спокойно относились к тому, что будем выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», – приводит слова Знарка «Чемпионат».

В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.

В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место.

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