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Олег Знарок: «Этим золотом я ответил на все вопросы»
Главный тренер российской сборной – о впечатлениях после Игр.
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал победу на Олимпиаде в Пхёнчхане и возможность того, что он продолжит работу с национальной командой.
«Думаю, этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен – это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели.
Мы изначально спокойно относились к тому, что будем выступать под олимпийским флагом. Россия в нашем сердце! Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России», – приводит слова Знарка «Чемпионат».
- В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.
- В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место.