Россия взяла золото в хоккее. Почему это круто и одновременно не очень

Финал Олимпиады, последняя минута третьего периода. Россия проигрывала и находилась в меньшинстве. Но забила, спаслась и красиво победила в овертайме. Только не с Канадой – ни с первым, ни с десятым составом. И даже не со Швецией или Финляндией. С Германией. Классной, сыгранной, боевой, но Германией. Золотые медали висят на шеях российских хоккеистов. Повод ли это для радости?

Повод

Сборная России никогда не выигрывала золото Олимпиады. Был финал, три полуфинала, а последнюю победу одержала Объединенная команда. Тоже, кстати, без флага и гимна. Это было 26 лет назад. С тех пор сменилось несколько поколений игроков. Вячеслав Быков прервал 15-летнюю черную полосу на чемпионатах мира, но в Ванкувере-2010 разъяренным канадцам ничего не противопоставил. Дальше был сочинский кошмар с беззубой командой Билялетдинова. Болельщики сборной России настрадались сполна – они заслужили свежий глоток. 25 февраля 2018 года этот момент настал. И пусть в Пхёнчхане не было сильнейших сборных Канады и США, шведы с финнами выставили ослабленные составы, но Олимпийское золото не пахнет.

Сборная России по хоккеюEurosport

Капитану сборной России Павлу Дацюку 39 лет. Он близок к завершению славной карьеры. У него есть два Кубка Стэнли и золото чемпионата мира. За джентльменское поведение на льду Павел четыре года подряд брал Леди Бинг Трофи. Такие технари в дефиците даже в НХЛ. Но олимпийского золота у него не было. Дацюк был лидером команды, провалившей главный для страны турнир (ОИ в Сочи, разумеется). А еще он прошел через море травм. Его ноги – наполовину искусственные. Но Павел терпел, чтобы выступить в Пхёнчхане. И стал членом Тройного золотого клуба. Сказать, что Дацюк не заслужил эту награду, не посмеет никто. То же самое об Илье Ковальчуке: он многое сделал для сборной и был достойно вознагражден.

Несмотря на то, что Ковальчук был признан самым ценным игроком турнира, победу сборной России принесло именно звено Дацюка. При поддержке капитана Кирилл Капризов и Никита Гусев казнили немецкую чудо-команду. Феерили они и в предыдущих матчах. Для них золото Пхёнчхана – зеленый свет для следующего шага в карьере. Обоим пора в НХЛ: лучшим – место с лучшими. Едва ли условные «Вегас» и «Миннесота» откажутся от таких парней.

Не повод

Поздравляем болельщиков СКА и ЦСКА: ближайшие пять лет Кубок Гагарина будут брать только эти два клуба. Новокузнецкий «Металлург», даривший сборной многих игроков, останется в ВХЛ, а скоро к нему присоединятся и другие российские команды. Вместо них в КХЛ придут клубы из Китая, Кореи, Японии, Италии и Барбадоса. Политика, которую ведет нынешнее руководство ФХР и КХЛ, принесла плоды – долгожданное Олимпийское золото. А это значит – путь в никуда продолжится. Какими составами в Пхёнчхане выступали соперники, никого не волнует. Широкий зритель, следящий за хоккеем только во время ОИ и ЧМ, не видит отличий между Сидни Кросби и Брэндоном Козуном. Оба – канадцы, и это главное. А то, что Кросби разнесет такую сборную России при следующей встрече – неважно. Когда она будет, эта встреча? И потом, там наверняка будет Овечкин.

Сборная России по хоккеюEurosport

Красная машина новой сборки – опасная иллюзия. Сейчас никакой Красной машины нет. И чем позже это обнаружится, тем хуже будет для русского хоккея. Турнир, в котором сборная России играла ровно с двумя более-менее серьезными командами, по ценности сопоставим с этапом Евротура. Россия безумно радуется еле выстраданной победе над Германией – это не пробитый потолок, а громкий стук снизу. Но слушать его никто не будет, как минимум, до следующей Олимпиады.

Великая советская «Красная машина»: миф или реальность?

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