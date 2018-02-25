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Ковальчук, Дацюк, Войнов и Кошечкин вошли в символическую сборную Олимпиады в Пхёнчхане

Ковальчук, Дацюк, Войнов и Кошечкин вошли в символическую сборную Олимпиады
Eurosport

2 ч. назад

Россияне оккупировали 4 места в лучшей шестерке.

Организаторы хоккейного турнира в Пхёнчхане составили символическую сборную ОИ-2018. В нее вошли сразу четыре российских хоккеиста: вратарь Василий Кошечкин, защитник Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк.

Помимо россиян, в лучшую шестерку попали канадский защитник Максим Норо и финский нападающий Эли Толванен.

  • Войнов был признан лучшим защитником турнира, Ковальчук – MVP хоккейных соревнований.
  • Россиянин Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады (12 очков (4+8) в шести матчах).

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