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Ковальчук, Дацюк, Войнов и Кошечкин вошли в символическую сборную Олимпиады в Пхёнчхане
Россияне оккупировали 4 места в лучшей шестерке.
Организаторы хоккейного турнира в Пхёнчхане составили символическую сборную ОИ-2018. В нее вошли сразу четыре российских хоккеиста: вратарь Василий Кошечкин, защитник Вячеслав Войнов, нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк.
Помимо россиян, в лучшую шестерку попали канадский защитник Максим Норо и финский нападающий Эли Толванен.
- Войнов был признан лучшим защитником турнира, Ковальчук – MVP хоккейных соревнований.
- Россиянин Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады (12 очков (4+8) в шести матчах).
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