«Попробую взять Кубок Стэнли и войти в Тройной золотой клуб». Илья Ковальчук готов вернуться в НХЛ

25 февраля Россия завоевала золото Олимпийских игр-2018. Капитан команды Павел Дацюк стал членом Тройного золото клуба. Теперь туда нацеливается MVP Олимпиады Илья Ковальчук.

«Я Пашу поздравляю, он это заслужил. Тройной золотой клуб – это очень почетно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад. Ему скоро 40 будет, а у меня еще есть пять-шесть лет, так что буду стараться.

Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать», – сказал 34-летний Ковальчук.

В финале Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.

Для попадания в Тройной золотой клуб хоккеисту необходимо стать чемпионом мира, Олимпиады и взять Кубок Стэнли.

В 2012 году Ковальчук с «Нью-Джерси» дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Лос-Анджелесу». Спустя год Илья покинул НХЛ.

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