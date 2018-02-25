ХОККЕЙ

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«Ждем США на ЧМ по футболу. Постойте». Болельщики вступились за сборную после провокации NY Post

«Ждем США на ЧМ по футболу. Постойте». Болельщики вступились за сборную после провокации NY Post
Eurosport

1 час назад

Стеной за команду.

После победы России в финале хоккейного олимпийского турнира журналисты New York Post притворились, будто у них есть чувство юмора.

«Команда без страны выиграла хоккейное золото».

Болельщики вступились за честь олимпийских чемпионов.

«Команда без медалей».

«Завидуйте молча».

У рэпера L’One нашлось, что предложить американской газете.

Пользователь @Grecshnekvmykax вспомнил результат четвертьфинальной игры.

«Вы американский аналог Daily Star. Нелепые шутки, пишущиеся для полных идиотов людьми, которые не могут получить работу в нормальной газете».

«Ждем вас на чемпионате мира-2018 по футболу. Постойте... Снова страна без команды?»

«У США пригорело. Хахахаха».

Благодарности второй команде Северной Америки.

Нашлись защитники даже из Австралии:

«У них есть страна. Просто у тупого журналиста вообще нет мозгов».

  • В финале Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.
  • На церемонии вручения российские хоккеисты спели гимн РФ, несмотря на запрет МОК.

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