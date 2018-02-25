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«Ждем США на ЧМ по футболу. Постойте». Болельщики вступились за сборную после провокации NY Post
Стеной за команду.
После победы России в финале хоккейного олимпийского турнира журналисты New York Post притворились, будто у них есть чувство юмора.
«Команда без страны выиграла хоккейное золото».
Болельщики вступились за честь олимпийских чемпионов.
«Команда без медалей».
«Завидуйте молча».
У рэпера L’One нашлось, что предложить американской газете.
Пользователь @Grecshnekvmykax вспомнил результат четвертьфинальной игры.
«Вы американский аналог Daily Star. Нелепые шутки, пишущиеся для полных идиотов людьми, которые не могут получить работу в нормальной газете».
«Ждем вас на чемпионате мира-2018 по футболу. Постойте... Снова страна без команды?»
«У США пригорело. Хахахаха».
Благодарности второй команде Северной Америки.
Нашлись защитники даже из Австралии:
«У них есть страна. Просто у тупого журналиста вообще нет мозгов».
- В финале Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.
- На церемонии вручения российские хоккеисты спели гимн РФ, несмотря на запрет МОК.