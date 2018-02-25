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«Супергуд». Хоккеисты сборной России по-царски исполнили «Ленинград» и гимн РФ
Чемпионское исполнение.
25 января сборная России впервые за 26 лет завоевала олимпийское золото в хоккее. Настроение у новоиспеченных чемпионов, разумеется, было самое веселое.
В раздевалке хоккеисты отрывались под песни «Ленинграда». Заценить это можно здесь («Просто») и здесь («Супергуд»). Видео содержат нецензурную лексику.
Во время награждения хоккеисты вопреки запрету МОК спели гимн России. Выступление на бис состоялось уже по пути в аэропорт. Видео по ссылке.
Сборная России – олимпийский чемпионGetty Images
- В финале Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.
- По 4 очка в составе российской команды набрали Никита Гусев и Кирилл Капризов, повторившие рекорд Джо Сакика (4 балла в финале Олимпиады).
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