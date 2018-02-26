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New York Post снова катят бочку на Россию: хоккеисты не имели права исполнять гимн страны в Корее
Американцам не дает покоя успех команды Знарка в Пхёнчхане.
Американское издание New York Post опубликовало заметку под названием «Олимпийские атлеты из России нарушают «российский» запрет после завоевания золотых медалей».
«Хоккеисты вместе с болельщиками нарушили запрет, спев гимн страны после награждения золотыми медалями», – говорится в статье. – МОК должен наказать российскую команду за нарушение правил».
Руководство МОК заявило, что хоккеисты сборной России не будут подвержены санкциям за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. В финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.
- Ранее New York Post опубликовала другую заметку со скандальным названием «Команда без страны выиграла хоккейное золото».
- Сборная США по хоккею покинула Олимпиаду 21 февраля, уступив чехам в четвертьфинале. Возможно, причина в отсутствии всех звезд из НХЛ.
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