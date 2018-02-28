Финал ОИ Россия – Германия стал самой рейтинговой программой российского ТВ за 4 года

Хоккейный финал между сборными России и Германии посмотрели 14,7% взрослых россиян (старше 18 лет), что сделало ее самой рейтинговой программой за 4 года. Зрителей не отпугнуло даже время трансляции – матч начался в 07:00 мск в воскресенье.

В последний раз больше зрителей собиралось у экранов в 2014 году и тоже во время зимней Олимпиады. Церемонию открытия Игр в Сочи посмотрели 17,8% взрослых россиян, а хоккейный матч группового этапа между Россией и США – 16,8%.

Больше половины зрителей (53,7%, доля передачи), включивших телевизор утром 25 февраля, смотрели именно финал. В последний раз такую долю зрителей оттянул полуфинал футбольного Евро-2008 Россия – Испания. Матч посмотрели 26,8% россиян, а его доля составила 70%, передают «Ведомости».

Россия обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ и стала олимпийским чемпионом в хоккее впервые с 1992 года.

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