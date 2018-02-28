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Eurosport

Илья Ковальчук предложил Владимиру Путину сыграть в хоккей, президент согласился

Ковальчук предложил Путину сыграть в хоккей, президент согласился
Eurosport

43 мин. назад

В Кремле уже чистят коньки.

В Кремле прошла церемония награждения олимпийских призеров и победителей Олимпиады в Пхёнчхане. Во время чествования хоккеист Илья Ковальчук предложил президенту России Владимиру Путину поиграть в хоккей.

«Поиграем», – после небольшой паузы ответил Путин, информирует «Р-Спорт».

Российские атлеты завоевали 17 медалей в Корее. Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведвева, хоккеисты сборной России и лыжники Александр Большунов и Денис Спицов получили Орден Дружбы. Остальным призерам Игр достались медали орденов «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени.

  • Путин поблагодарил всех олимпийцев за старание и результаты. Особенно отметил хоккеистов, которые на церемонии награждения акапелла исполнили российский гимн.
  • Ковальчук стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, в финале российские хоккеисты обыграли сборную Германии.

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