Отказ от интересов сборной и еще 2 варианта развития русского хоккея после Олимпиады

Сценарий #1: избавление от ига интересов сборной

Главная цель, наконец, достигнута. И после Пхёнчхана неизбежно встает вопрос: «А что дальше?» Вопрос, который поменяет всю концепцию развития хоккея. Руководство федерации, наконец, начнет допускать, что принцип «сильная лига – сильная сборная» звучит именно так, а не наоборот. И что КХЛ нужно больше воздуха.

Сборная перестанет быть центром хоккейной вселенной. Евротур начнет служить единственной реально полезной задаче – Брагин будет обкатывать перспективную молодежь из КХЛ. Ну а пост тренера главной сборной – теперь не насест на следующее четырехлетие. Кто повезет сборную на ЧМ, решают в зависимости от успехов конкретных тренеров по сезону лиги, а на Олимпиаду отправляется штаб из лучших российских тренеров КХЛ.

Сама лига тоже активно меняется. Клубам придется подстраиваться под потолок зарплат, поэтому СКА может расстаться с титульными игроками. С более возрастными просто не продлят контракты, с остальными придется изворачиваться более изощренно: один из вариантов – временная отправка в ВХЛ (тому же Вадиму Шипачеву не привыкать).

Тем не менее, КХЛ становится намного конкурентоспособнее: ЦСКА начнет тройками возвращать игроков в прежние клубы; «Югра», «Лада» и прочие «Адмиралы» отправятся в дивизион ниже, а их место займут клубы из Швеции или Германии – руководство вспомнит, что Россия – все же Европа, а хоккей – вне политики. Поэтому разворот на Восток в хоккее ничего хорошего не принесет – если даже перспективнейший рынок Китая превратили на выходе в «Куньлунь». Ну и, наконец, лимит – КХЛ перестает считать легионерами игроков из стран-участниц лиги, чем изрядно порадует всех адекватных болельщиков.

В итоге от такой смены парадигмы выиграют все. КХЛ вновь станет лучшей лигой России (последние пару лет насчет этого появились большие сомнения), где круг главных претендентов из 2-3 клубов неизвестен с лета. Сборная же получит приток новых игроков, выросших в условиях реальной конкуренции. «Сильная лига – сильная сборная» – в нормальном исполнении это выглядит именно так.

Сценарий #2: топ-клубы обновятся, но олимпийский курс останется

«Игры в Корее показали, что мы делали все правильно» – лейтмотив всех постпхёнчханских интервью функционеров из ФХР. Соответственно, никаких резких изменений в хоккее не предвидится. Концепция развития КХЛ будет строго выполняться в отношении аутсайдеров – самые слабые и бедные отправятся в ВХЛ или родные европейские чемпионаты, но доминирование двух армейских клубов останется. Найдутся новые лазейки и прочие преференции ради интересов сборной, что сделает жесткий потолок зарплат бессмыслицей.

СКА летом ждет серьезная перестройка – у 18 игроков контракт заканчивается после этого сезона. В Питере начнут больше доверять своей молодежи и поднимать ее время от времени из ВХЛ. Молодые и дерзкие усилят конкуренцию в клубе до того уровня, что иногда в обратном направлении будут следовать достаточно серьезные спортсмены. Например, Шипачев – когда на вбрасываниях будет уж совсем все плохо.

Таким же путем пойдет и ЦСКА, для которого уход пятерки-другой пойдет во благо – по крайней мере, все игроки на тренировках начнут хотя бы физически помещаться на лед. Тем не менее, любой перспективный хоккеист будет автоматически попадать в орбиту интереса армейских клубов (что в 90% случаев означает переход). Лимит так и останется прежним, то есть достаточно жестким, значит остальным топам придется довольствоваться лишь теми, кого забраковали базовые клубы – о конкуренции в КХЛ трех-четырехлетней давности останется только мечтать.

Для сборной практически ничего не поменяется. Тренер (кто бы им ни был, Знарок или новый специалист) получит полный карт-бланш на четырехлетний срок, а на Евротурах вновь будут наигрываться сочетания к чемпионату мира, чтобы в решающие его моменты уповать на вылет Овечкина/Малкина/Кучерова из Кубка Стэнли.

Сценарий #3: усиление олимпийского курса (антиутопия)

После победной Олимпиады о смене курса не может быть и речи. Наоборот, в рамках подготовки к Пекину-2022 официально создается базовый клуб сборной на основе, конечно же, СКА. В Питере собирают весь расширенный состав сборной России. В итоге игроков станет так много, что придется время от времени отправлять Шипачева в ВХЛ.

Легионеров в заявке сократят до трех, что объясняется приоритетом игрового времени для молодых игроков. Правда, многоходовочка не обойдется без шероховатостей. Контракты паспортистов взлетят, минимум, в полтора раза, а лидерами лиги станут зарубежные клубы, на которых лимит не работает. Как итог, с каждым годом все больше клубов-иностранцев начнут доходить до поздних стадий плей-офф. Реакция хоккейного политбюро единственно адекватная в такой ситуации: исключить все зарубежные клубы. На всякий случай, пока кто-нибудь «не тот» не взял Кубок Гагарина.

Весь олимпийский цикл календарь будет верстаться в интересах сборной. За два года до Игр в Пекине лига начнет делать трехнедельные паузы для сборов перед каждым этапом Евротура. Из-за этого число матчей придется сократить до 40. Перед Олимпиадой чемпионат прервется за два месяца для последнего предолимпийского сбора. Правда, из него в окончательный состав попадут всего трое (потому что в Китай вдруг пустят игроков из НХЛ).

В итоге сборная России, как обычно, надрывно пройдя групповой этап, сгорит условным финнам в четвертьфинале. Олег Знарок пожалуется на недостаточное время для подготовки, а Владислав Третьяк посетует, что мы сами научили финнов играть в хоккей (имея ввиду успехи «Йокерита» в КХЛ). Сама лига будет расформирована как негативно повлиявшая на развитие хоккея в стране. После реинкарнации Суперлиги ее президент Роман Ротенберг даст большое интервью, где обязательно пообещает выиграть Игры-2026.

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