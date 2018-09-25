Олимпийская чемпионка Меган Дагган женилась на трехкратной чемпионке Игр из Канады Джиллиан Эппс
Теперь в их семье 4 золотые медали.
Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган узаконила отношения с 34-летней хоккеисткой из Канады Джиллиан Эппс.
«Самый невероятный день всей моей жизни», – написала Дагган в твиттере.
Церемония прошла на Willian Allen Farm в городе Паунал, штате Мэн, США.
- У Меган две серебряные олимпийские медали после поражений в финале Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В обоих финалах она уступила Канаде с Эппс в составе. Дагган стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018.
- У Джиллиан 3 золотые медали Игр – из Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В 2015-м она закончила карьеру в национальной команде.
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