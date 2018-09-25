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Олимпийская чемпионка Меган Дагган женилась на трехкратной чемпионке Игр из Канады Джиллиан Эппс

Олимпийская чемпионка по хоккею женилась на трехкратной чемпионке Игр из Канады
Eurosport

32 мин. назад

Теперь в их семье 4 золотые медали.

Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган узаконила отношения с 34-летней хоккеисткой из Канады Джиллиан Эппс.

«Самый невероятный день всей моей жизни», – написала Дагган в твиттере.

Церемония прошла на Willian Allen Farm в городе Паунал, штате Мэн, США.

  • У Меган две серебряные олимпийские медали после поражений в финале Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В обоих финалах она уступила Канаде с Эппс в составе. Дагган стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана-2018.
  • У Джиллиан 3 золотые медали Игр – из Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014. В 2015-м она закончила карьеру в национальной команде.

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