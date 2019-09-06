Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин рассказал, почему не поехал на Олимпиаду в Пхёнчхан и поедет ли на Олимпиаду в Пекин.

«Я говорил о том, что поеду на Игры-2018, от сердца. Я реально думал и надеялся, что меня отпустят. У меня была договоренность с моим боссом Тедом Леонсисом. Он сказал: «Мы тебя отпускаем, без проблем». Но единственная проблема была в том, что IIHF и НХЛ запретили уезжать в Корею. Я бы мог туда поехать, но в качестве болельщика. А смысл? Мы и так болели по телевизору.

Немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. Кто-то там говорил: «Да, я поеду». А когда дошло до дела – голову в песок. И никто не поддерживал. Я не считаю, что тогда бросал слова на ветер. Мы пытались делать все возможное. Руководство было в курсе, что я намерен поехать. Но как ты поедешь, если IIHF и олимпийский комитет тебе запретили ехать? Рассуждения здесь уже надо заканчивать.

Олимпиада в Пекине в 2022-м? Не от меня зависит, все упирается в коллективное соглашение. Лига с профсоюзом придут к какому-то общему знаменателю. Посмотрим, как все будет. У меня и контракт заканчивается в 2021 году. Будем думать, будем решать», – сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».

Победу на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане одержала сборная России. В финале российская команда выиграла у немцев – 4:3.

Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной России – в 2008, 2012 и 2014 гг.

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