Турецкий хоккеист идеально скосплеил легендарный голище Александра Овечкина в падении

Рядовой матч чемпионата Турции между командами Университета Коч и «Гумус Патанлер» завершился развязкой, достойной финальной серии Кубка Стэнли.

К 59-й минуте счет был равным (4:4), когда капитан Университета Коч Керем Каракурум выскочил один на один с вратарем, чудом протолкнул шайбу мимо него и в падении закинул ее в ворота.

В головах журналистов и болельщиков сразу возникла ассоциация с легендарной шайбой Александра Овечкина, заброшенной в ворота «Финикса».

Турецкий Овечкин.

Гол Овечкина вошел в число лучших моментов в истории НХЛ.

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