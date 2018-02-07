Eurosport
Турецкий хоккеист идеально скосплеил легендарный голище Александра Овечкина в падении
Заметили разницу?
Рядовой матч чемпионата Турции между командами Университета Коч и «Гумус Патанлер» завершился развязкой, достойной финальной серии Кубка Стэнли.
К 59-й минуте счет был равным (4:4), когда капитан Университета Коч Керем Каракурум выскочил один на один с вратарем, чудом протолкнул шайбу мимо него и в падении закинул ее в ворота.
В головах журналистов и болельщиков сразу возникла ассоциация с легендарной шайбой Александра Овечкина, заброшенной в ворота «Финикса».
Турецкий Овечкин.
- Гол Овечкина вошел в число лучших моментов в истории НХЛ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте