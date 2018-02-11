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На разбившемся Ан-148 должна была лететь команда ВХЛ «Ермак»

На разбившемся Ан-148 должна была лететь команда ВХЛ «Ермак»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Страшная трагедия в России.

В воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета разбился пассажирский Ан-148. Самолет Саратовских авиалиний летел в Орск и нес на борту 71 пассажира – в результате крушения никто не выжил.

Самолет регулярно использовался в том числе и хоккейными командами. В субботу на нем в Орск из Москвы прибыла команда ВХЛ «Южный Урал». В понедельник ангарский «Ермак» должен был лететь на этом самолете в Орск, пишет «Спорт БИЗНЕС Online».

По данным прокуратуры, Ан-148 упал через четыре минуты после взлета.

  • Все находившиеся на борту пассажиры были застрахованы на 2 миллиона рублей.
  • На борту находились трое несовершеннолетних – двое мальчиков-подростков 17 и 12 лет и девочка 5 лет.
  • В сентябре 2011-го в аэропорту «Туношна» под Ярославлем разбился самолет ЯК-42 с командой ХК «Локомотив», выполнявший чартер на Минск. Погибли 37 спортсменов и 7 членов экипажа.

Фото: (хк ермак.рф)

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