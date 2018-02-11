Instagram

В авиакатастрофе Ан-148 погибла 22-летняя девушка игрока «Адмирала»

В авиакатастрофе Ан-148 погибла 22-летняя девушка игрока «Адмирала»
Eurosport

3 ч. назад

У Сергея Ильина трагедия.

Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, вылетевший 11 февраля из аэропорта Домодедово в 14:21, спустя четыре минуты разбился. Крушение произошло в районе подмосковного населенного пункта Степановское. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся еще во время падения.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В числе жертв – Дарья Толмасова, девушка защитника хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина.

«В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета следовавшего из Москвы в Орск погибла Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись», – написал агент Шуми Бабаев в инстаграме.

  • Источник «Интерфакса» выдвинул версию о столкновении Ан-148 с вертолетом «Почты России», но она не получила подтверждения.
  • К техническому состоянию самолета имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»

03:53
Популярные видео
Все медали второго дня Олимпиады-2018
4 266 просмотров7 ч
«Монреаль» и «Нэшвилл» бодались 60 минут и вдруг все быстро закончили в серии буллитов
 824 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться