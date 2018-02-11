В авиакатастрофе Ан-148 погибла 22-летняя девушка игрока «Адмирала»

Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний, вылетевший 11 февраля из аэропорта Домодедово в 14:21, спустя четыре минуты разбился. Крушение произошло в районе подмосковного населенного пункта Степановское. Очевидцы утверждают, что самолет загорелся еще во время падения.

Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В числе жертв – Дарья Толмасова, девушка защитника хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина.

«В нашей семье случилось страшное горе. Сегодня в результате авиакатастрофы на борту самолета следовавшего из Москвы в Орск погибла Дарья Толмасова. Ей было всего 22 года. Мы выражаем самые глубокие соболезнования нашему другу и его семье... Сережа, держись и крепись», – написал агент Шуми Бабаев в инстаграме.

Источник «Интерфакса» выдвинул версию о столкновении Ан-148 с вертолетом «Почты России», но она не получила подтверждения.

К техническому состоянию самолета имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно.

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