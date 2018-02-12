Игрок «Канзаса» подло ушатал лежачего. Итог: массовое побоище с вратарями, а потом еще одно

Дикий эпизод привел к массовой драке в матче регулярного чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

За 8 минут до конца «Толидо Уоллай» уверенно расправлялся с «Канзас-Сити Маверикс» – 4:0. Близость позора вывела из себя форварда Гарретта Клоца.

Проиграв жесткую борьбу за шайбу Эй Джею Дженксу, Клоц психанул и врезал повернувшемуся к нему спиной обидчику по голове. Едва Дженкс оказался на льду, Клоц принялся бить его клюшкой. Игроки «Толидо» вступились за партнера, и драка стала массовой.

Всеобщее безумие охватило даже вратарей обеих команд. В общей сложности арбитры выписали хулиганам 125 минут штрафа.

Но хоккеисты не успокоились. За 30 секунд до конца форвард «Канзаса» Эрик Фреши познакомил лицо Паркера Рено со своей клюшкой, что привело к новому побоищу.

«Канзас-Сити» пропустил еще и проиграл 0:5.

ECHL – третья по силе лига Северной Америки после НХЛ и АХЛ.

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