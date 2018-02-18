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Какой-то псих впечатал Яромира Ягра головой в борт и, возможно, завершил карьеру легенды

Какой-то псих впечатал Ягра головой в борт и, возможно, завершил карьеру легенды
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Ужас.

Матч второго дивизиона Чехии «Кладно» – «Гавиржов» может оказаться последним в карьере легендарного Яромира Ягра.

В начале игры форвард «Гавиржова» Марек Сикора неудачно применил силовой прием против Ягра, впечатав его в борт. 46-летний чех несколько минут не поднимался со льда, и врачи выкатили на лед медицинскую тележку.

В конце концов, Ягр встал на коньки и доехал до скамейки, но не продолжил игру. На воротнике Яромира были видны следы крови.

Со стадиона он был доставлен в госпиталь. Насколько серьезна травма Ягра, пока неизвестно. Врачи подозревают, что у него сотрясение мозга.

  • «Кладно» отомстил за легенду – 3:1.
  • Ягр вернулся на родину в конце января. В 5 матчах за «Кладно» он набрал 4 (0+4) очка.
  • Ягр – двукратный обладатель Кубка Стэнли, пятикратный лучший бомбардир НХЛ, олимпийский чемпион Нагано-1998, двукратный чемпион мира. Он занимает второе место по очкам (1921) и третье – по матчам (1731) в НХЛ. Здесь можно ставить на лучшую лигу мира.
  • 15 февраля Яромиру исполнилось 46 лет.

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