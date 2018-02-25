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«Наши всех *******[сделали]». Милявская оставила эмоциональный твит после победы хоккеистов на ОИ

«Наши всех *******[сделали]». Милявская оставила эмоциональный твит после победы хоккеистов на ОИ
Eurosport

35 мин. назад

Аналитика подъехала.

Певица Лолита Милявская эмоционально отреагировала на победу российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Ура! Наши всех ********[сделали]!!!» – написала певица в твиттере.

  • В финале олимпийского турнира сборная России обыграла Германию в овертайме – 4:3.
  • В общем медальном зачете Россия заняла 13-е место, показав худший результат в истории.

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