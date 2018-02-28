Безумный замес в матче «Южный Урал» – «Ермак», в котором сцепились даже вратари

Четвертый матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ между «Южным Уралом» (Орск) и «Ермаком» (Ангарск) завершился скандалом.

На последних секундах игры произошла массовая драка. Повздорили несколько хоккеистов, после чего эмоции не сдержали другие игроки. Дошло до того, что вид спорта перепутали даже вратари.

«Южный Урал» выиграл матч со счетом 4:3 и сравнял счет в серии (2-2).

Команды набрали 103 минуты штрафа. Хозяева – 20, гости – 83.

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