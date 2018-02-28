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Безумный замес в матче «Южный Урал» – «Ермак», в котором сцепились даже вратари

Безумный замес в матче «Южный Урал» – «Ермак», в котором сцепились даже вратари
Eurosport

40 мин. назад

Сумасшествие в Орске.

Четвертый матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ между «Южным Уралом» (Орск) и «Ермаком» (Ангарск) завершился скандалом.

На последних секундах игры произошла массовая драка. Повздорили несколько хоккеистов, после чего эмоции не сдержали другие игроки. Дошло до того, что вид спорта перепутали даже вратари.

  • «Южный Урал» выиграл матч со счетом 4:3 и сравнял счет в серии (2-2).
  • Команды набрали 103 минуты штрафа. Хозяева – 20, гости – 83.

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