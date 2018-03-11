Владимир Путин: «Нет удовольствия от игры в хоккей, когда тебе поддаются»

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин рассказал о своем увлечении – игре в хоккей.

«Удовольствие от победы не так велико, когда играют в поддавки. Меня и так стараются беречь, мы же видим это. Коллеги могли забивать каждые 20 секунд, но они этого не делают. Они дают поиграть таким чайникам, как я», – сказал Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. По словам пресс-секретаря действующего президента РФ Дмитрия Пескова, тренировки команда Путина часто проходят поздним вечером, нередко – за полночь.

В декабре 2017 года Путин принял участие в матче с легендами спорта (Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым, Павлом Буре и другими) у стен Кремля.

Самый спортивный телеграм