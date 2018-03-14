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Первый открытый игрок-трансгендер появился в канадской женской хоккейной лиге

Первый открытый игрок-трансгендер появился в канадской женской хоккейной лиге
Eurosport

1 час назад

Но не тафгай.

В канадской женской хоккейной лиге появился игрок-трансгендер – Джессика Плэтт из команды «Торонто Фуриэс».

Джессика рассказала в интервью Vice Sports о смене пола, как это повлияло на ее хоккейную карьеру и о том, через что она прошла после каминг-аута: «Я росла в Сарнии, довольно консервативном регионе. Со старшей школы я начала чувствовать себя обособленной, но еще ничего не знала про трансгендерность. Уже в университете я начала изучать этот вопрос. Меня поддерживали мои близкие и друзья. И я знала, что придет время для смены моего пола.

В 18 лет я принимала гормоны. Из-за этого я теряла мышечную массу, что неприемлемо для спортсмена. Мне пришлось заново учиться хоккею. Я тренировалась настолько усердно, насколько могла и в итоге попала в состав «Торонто Фуриэс» в этом году.

Перед тем, как сделать публичный каминг-аут я рассказала все команде. Я очень волновалась, но все восприняли новость абсолютно спокойно и благожелательно. После этого я написала пост в социальной сети и почувствовала огромное облегчение – как груз свалился с моих плеч. После каминг-аута многие люди, находящиеся в ситуации, схожей с моей, спрашивали моего совета. Я надеюсь, что смогу помочь и поддержать их».

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