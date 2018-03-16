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Плей-офф чемпионата Швеции начался идеально: провокациями и дракой на предматчевой разминке

Плей-офф чемпионата Швеции начался идеально: провокациями и дракой на предматчевой разминке
Eurosport

54 мин. назад

Вот это настрой!

Предварительный раунд плей-офф в шведской хоккейной лиге (SHL) удался на славу: в матче «Линчёпинг» – ХВ71 страсти накалились еще до стартового вбрасывания.

Уже во время предматчевой разминки хоккеисты стали подначивать друг друга, толкаться и издеваться. Спровоцировал конфликт форвард «Линчёпинга» Эмиль Сильвегард, который заехал на чужую половину и что-то сказал соперникам. Следом он прокинул шайбу под клюшку вратарю ХВ71.

Защитник гостей Марк Дзанетти жестко отчитал Сильвегарда, к разговору подтянулись остальные хоккеисты, а когда словарный запас исчерпался, в дело пошли кулаки и клюшки.

  • «Линчёпинг» выиграл оба матча против ХВ71 и вышел в четвертьфинал.
  • В последующих раундах серии продлятся до четырех побед одной из команд.

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