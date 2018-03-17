Третьяк – о хоккейном финале ОИ в Пхёнхчане: «Думаю, однажды снимут фильм про матч с немцами»

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, как смотрел решающие минуты олимпийского финала по хоккею между сборными России и Германии.

«Когда счет стал 2:3 сразу вспомнил 2008-й, чемпионат мира в Квебеке – там тоже было драматично. Фазель с Райндлем бросились в комнату досматривать. А я в одиночестве остался в коридоре. Молил Бога, чтоб послал чудо – и ребята отыгрались. Так и овертайм в коридоре простоял. Рядом девочки, которые помогают при награждении, груда медалей. А я не смотрел ни на них, ни на лед. Ходил кругами, повторял про себя: «Господи, помоги, чтоб Квебек вернулся!»

И еще загадал – если наши забьют, расцелую первую же девушку, которая подвернется. Тут опять шум. Не понимаю. Какая-то кореянка выходит: «Russia win». У меня сердце просто упало! Схватил эту кореянку – в щеку чмок!

Люди этот финал не забудут никогда. Сейчас много спортивных фильмов. Думаю, однажды снимут и про матч с немцами. Вообще про все, что было в Пхёнчхане. Как нас оставили без гимна, флага. Но не сломили», – рассказал Третьяк в интервью «Спорт-Экспрессу».

Сборная России по хоккею выиграла золото на Играх впервые за 26 лет.

В Пхёнчхан не приехали хоккеисты, играющие в НХЛ, так как МОК не договорился с североамериканской лигой.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий