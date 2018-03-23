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«Ак Барсу» хватило 5 матчей, чтобы закрыть «Металлург»

«Ак Барсу» хватило 5 матчей, чтобы закрыть «Металлург»
Eurosport

1 час назад

Серия завершилась неожиданно быстро.

«Ак Барс» победил дома магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии полуфинала Восточной конференции со счетом 3:1.

В составе казанской команды отличились Владимир Ткачев (1-я минута), Ярослав Косов (5) и Иржи Секач (23). «Магнитка» ответила шайбой Войтека Вольски (7).

  • «Ак Барс» уверенно выиграл серию со счетом 4-1 и вслед за СКА вышел в финал Конференции.
  • Соперником казанцев станет победитель серии «Салават Юлаев» – «Трактор». Впереди Уфа (3-2).

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фото: официальный сайт«Ак Барса»

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