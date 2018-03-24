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Хоккеист студенческой лиги США подбросил шайбу и один в один повторил скример Сидни Кросби

Хоккеист студенческой лиги США подбросил шайбу и один в один повторил скример Кросби
Eurosport

1 час назад

Клубы НХЛ уже выстроились в очередь.

Команда Академии ВВС США разгромила Государственный университет Сент-Клауда в матче NCAA со счетом 4:1.

Начало выносу положил Тайлер Ледфорд на третьей минуте второго периода. 23-летний американец перехватывал пас защитника из-за ворот, шайба взлетела в воздух, и Ледфорд добил ее в сетку.

Всего за день до гола Ледфорда точно такую шайбу на несколько более высоком уровне забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

  • В 28 матчах сезона-2017/18 Ледфорд набрал 22 (4+18) очка.

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