Eurosport
Хоккеист студенческой лиги США подбросил шайбу и один в один повторил скример Сидни Кросби
Клубы НХЛ уже выстроились в очередь.
Команда Академии ВВС США разгромила Государственный университет Сент-Клауда в матче NCAA со счетом 4:1.
Начало выносу положил Тайлер Ледфорд на третьей минуте второго периода. 23-летний американец перехватывал пас защитника из-за ворот, шайба взлетела в воздух, и Ледфорд добил ее в сетку.
Всего за день до гола Ледфорда точно такую шайбу на несколько более высоком уровне забросил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
- В 28 матчах сезона-2017/18 Ледфорд набрал 22 (4+18) очка.
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