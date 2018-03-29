Героическая драка белорусских вратарей, которая больше напоминает возню панд

В первом матче финальной серии чемпионата Белоруссии между «Неманом» и «Юностью» произошла массовая драка.

В самый разгар заварушки между полевыми игроками схлестнулись и вратари. Правда, крутого боя не получилось. Кипер «Юности» Дмитрий Мильчаков полетел в сторону оппонента из Гродно Виталия Труса, но отправился от первого же толчка в нокдаун.

Оба вратаря были удалены до конца игры. Матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Немана».

Трус и Мильчаков конкурируют за место в составе национальной сборной Белоруссии.

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