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Матч финальной серии украинской лиги начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

Матч финальной серии украинской лиги начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Человечность сильнее политических разногласий.

Пятый матч финальной серии УХЛ между «Донбассом» и «Кременчугом» начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Донбасс» выиграл матч со счетом 3:0 и стал чемпионом Украины-2017/18.

  • Дончане проводят свои матчи в городе Дружковка.
  • С 2012 по 2014 клуб выступал в КХЛ.

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