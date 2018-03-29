Eurosport
Матч финальной серии украинской лиги начался с минуты молчания в память о погибших в Кемерово
Человечность сильнее политических разногласий.
Пятый матч финальной серии УХЛ между «Донбассом» и «Кременчугом» начался с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Донбасс» выиграл матч со счетом 3:0 и стал чемпионом Украины-2017/18.
- Дончане проводят свои матчи в городе Дружковка.
- С 2012 по 2014 клуб выступал в КХЛ.
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