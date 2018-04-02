«Между запоями его настигала депрессия». Наследник Третьяка, который повесился на ремне

В советское время у СКА не было «Газпрома», а базовый клуб располагался в Москве, поэтому ленинградцы исследовали дно таблицы чемпионата СССР-1983/84. Вратари Сергей Черкас и Дмитрий Курошин явно не тащили. Первый пускал больше четырех раз за игру, второму хватило провального матча с московским «Динамо», чтобы показать – тоже не тянет. В такой ситуации тренер ленинградцев Борис Михайлов отважился на смелый шаг – проверить талантливого третьего вратаря Евгения Белошейкина. Парнишка с начала сезона тренировался с мастерами, попав к ним сразу из юниоров. Опыт игр за главную команду у вундеркинда уже был – Евгений неплохо зарекомендовал себя в переходном турнире сезона-1982/83, пропустив в четырех матчах всего пять раз.

17-летний юнец вышел в матче против мощного московского «Динамо». Армейцы удержали ничью (2:2), что для СКА сродни победе, а одним из главных героев встречи стал молодой кипер. Следующие игры показали, что вдохновенная игра на линии против бело-голубых – не разовый всплеск. Белошейкин сыграл в старте во всех оставшихся играх сезона-83/84, а по его окончании отправился туда, где рано или поздно оказывались все талантливые игроки СССР. Переезд Белошейкина в ЦСКА был неминуем еще и потому, что карьеру завершил великий Третьяк – клуб и сборная нуждались в наследнике.

Третьяк БелошейкинOther Agency

Фото: сайт ФХР

Первый год в Москве Белошейкин адаптировался к требованиям Тихонова, чаще подменяя дублера Третьяка Александра Тыжного. Зато следующий сезон-1985/86 Евгений провел убойно. Дежурное для армейцев золото чемпионата СССР вряд ли сойдет за достижение, но победа на молодежном ЧМ-1986 в Канаде – во многом заслуга Белошейкина. Заключительный матч, в котором сборная грохнула хозяев 4:1, Евгений играл в маске коллеги Браташа – своя сломалась, но это не помешало несколько раз потащить в безнадежных ситуациях. Сэйв после броска Ньювендайка по пустым воротам, когда вратарь был уже отыгран, канадские журналисты признали самым ярким на чемпионате. Белошейкин стал лучшим кипером турнира. Через несколько месяцев после МЧМ на шее Евгения висела золотая медаль уже взрослого чемпионата мира в Москве. За тот турнир вратарь получил емкую рецензию от защитника сборной Зинэтулы Билялетдинова: «Сборная выиграла ЧМ-1986 во многом благодаря блестящей игре Белошейкина».

Предолимпийский сезон начался матчами с канадцами в рамках турнира «Рандеву»-87. По итогам двухсерийного баттла, завершившегося вничью, Евгения вновь признали лучшим вратарем. Никто не знал, что в воротах «Красной машины» играл человек на первой стадии алкоголизма.

«Белошейкин – яркий талант, второй после Третьяка в отечественном хоккее. Такие рождаются раз за многие годы. Он был приятным во всех отношениях человеком, очень красивым внешне. Вокруг таких людей часто крутятся всякого рода жучки, готовые при удобном случае талант поэксплуатировать, присосаться к нему и тянуть, тянуть, тянуть... Так было и с Женей», – из воспоминаний Владимира Васильева, тренировавшего советскую молодежку 1986 года.

Евгению многое прощалось, но нарушения режима вошли в норму. Часто в его номере на базе оставались девушки: однажды Белошейкин с лучшим другом и партнером Алексеем Гусаровым нарвался на барышень-клофелинщиц, которые накачали спортсменов и обчистили их комнату. Клуб оштрафовал вратаря, но пикантное дело огласке не предал. Тем более на игре приключения пока не сказывались.

Белошейкин отправился в составе сборной СССР на Кубок Канады-1987 и стал участником самой крутой финальной серии в истории хоккея. Несмотря на неудачный стартовый матч со шведами, после которого Виктор Тихонов усадил молодого вратаря в запас, вторую игру финала с хозяевами проводил именно Белошейкин. Евгений провел неплохой, но не выдающийся матч, в отличие от канадского кипера Гранта Фюра, который был бесподобен. Перед Тихоновым встал тяжелый выбор кого ставить на третью игру. «Вратарей меняли потому, что они много пропускали? Ни в коем случае так не скажу и не буду бросать камни ни в Сережу, ни в Женю. Мыльников и Белошейкин делали максимум возможного. Тут уже Виктор Васильевич выбирал, на кого ставить», – вспоминал потом Вячеслав Быков. В итоге на решающий матч в ворота вернулся более опытный Мыльников, но «Красная машина» все равно уехала с последнего в своей истории турнира, где играли все лучшие, лишь с серебром. Белошейкин после Кубка Канады в больших финалах за сборную не сыграл ни разу.

Сразу после Кубка Канады произошел первый публичный инцидент с Белошейкиным. Машину, которую без доверенности вела супруга Светлана, остановили сотрудники правопорядка для проверки документов. Сидевший на пассажирском месте Евгений в жутко пьяном виде начал спорить, а затем набросился с кулаками на инспектора. Белошейкин нарвался на серьезный скандал в советской прессе, его отстранили от товарищеских матчей с Чехословакией. Хотя могло быть намного хуже.

Следующий инцидент случился на отдыхе – горячие сочинские джигиты отпустили парочку неуместных комментариев в адрес жены хоккеиста. Дело чуть не дошло до поножовщины: кто-то из южан в драке полоснул Евгения бритвой по щеке. Шрам остался до конца жизни.

Наступил январь 1988 года. Подготовка к Играм в Калгари. Белошейкин в составе сборной наигрывался в товарищеских матчах перед Олимпиадой как первый вратарь. За 11 дней до старта турнира СССР с Евгением в воротах вынесла финнов – 4:1. Никто не мог и предположить, что это его последний матч за сборную. За 15 минут до конца последней тренировки на Белошейкина рухнул партнер и порвал вратарю связку и так травмированного колена. Евгений полетел в Канаду с аккредитацией участника, но, естественно, не вышел на лед – золотую медаль за победу ему тоже не вручили.

Следом еще один удар. Несмотря на звание олимпийского чемпиона, Белошейкину не дали заслуженного мастера спорта – исключительный случай. Спортивные функционеры прокатили даже с наградой «За трудовое отличие», которую вручили всем игрокам. Добила парня подавшая на развод жена, мотивировавшая решение тем, что выходила замуж за звезду, а не за посредственность. Белошейкин погрузился в алкогольный андеграунд.

Количество выпитого начинало отражаться на спорте. Он вылетел из ЦСКА и вернулся к Борису Михайлову в СКА. В родном клубе Евгений зажег в последний раз: практически растренированный вратарь блестяще отыграл матч Суперсерии-1989 с «Вашингтоном». Но камбэка не получилось – постоянно держать приемлемый уровень Белошейкин уже не мог. Не задержался он и в колпинском «Ижорце» из второй лиги. Причина та же – постоянные нарушения режима.

Евгений решил покончить с чередой неудач в НХЛ. «Эдмонтон» даже задрафтовал его под 232-м номером, но заокеанская карьера ограничилась тремя матчами за фарм-клуб. Белошейкин обвинял не слишком деятельного агента Сержа Ханли, но канадский клуб сам быстро понял главные уязвимости вратаря и оперативно от него избавился. После полугода за океаном последовало бесславное возвращение домой.

Хоккей для Евгения закончился. В середине 90-х Белошейкин просился к Майорову в СКА. Борис Петрович дал Евгению шанс. Голкипер получил форму, место в раздевалке, провел пару тренировок, а потом пропал. «Видимо, хотел выйти из депрессии – и не получилось», – вспоминал партнер Белошейкина по молодежной сборной Анатолий Федотов, тактично умолчав, что форму Евгений прихватил с собой.

Окончательно добила Белошейкина трагическая смерть отца. В начале 90-х тот подрабатывал в кафе. Однажды вечером в заведение ворвались бандиты и проломили мужчине голову. После убийства Евгений обрубил практически все контакты.

БелошейкинOther Agency

Фото: сайт ХК «Металлург» Магнитогорск

Крутое пике было не остановить. Евгений зарабатывал на водку ворованными из своего же дома вещами, за что мать выставила его за дверь. Попытки вернуться к нормальной жизни – работа в ЧОПе, кодирование, сеансы гипноза, недолгий второй брак – заканчивались одинаково. Новой длительной пьянкой.

Мать хоккеиста Раиса Павловна вспоминала: «В перерывах между запоями его настигала депрессия. Женя однажды признался мне, что устал жить». Была даже неудачная попытка вскрыть вены – тогда его спасли. Но 18 ноября 1999 года рядом никого не оказалось, и Евгений Белошейкин повесился на ремне. Полное одиночество, комнатушка в общежитии. Олимпийскому чемпиону Калгари было 33 года.

У Белошейкина обладал всеми качествами, чтобы стать легендой. Идеальные природные данные, большой талант, необычная вратарская техника. Виктор Тихонов вспоминал, что недавно переехавший в Москву Евгений отказался работать с Третьяком, на тот момент тренировавшим вратарей ЦСКА и сборной. Аргументация: я и сам все знаю. И великий тренер признавал – искусственно подтягивать какие-то компоненты игры Белошейкину было необязательно.

Тренер золотой молодежки Васильев не преувеличивал: такие действительно рождаются раз за многие годы. Но для крутой карьеры и счастливой жизни этого иногда недостаточно.

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