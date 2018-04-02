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Русский фаворит драфта-2018 перешел в режим Кросби и забросил шайбу с лету

Русский фаворит драфта-2018 перешел в режим Кросби и забросил шайбу с лету
Eurosport

1 час назад

Такие голы становятся трендом.

Нападающий «Барри Кольтс» Андрей Свечников стал главной звездой второго матча плей-офф OHL против «Миссиссоги Стилхедс».

18-летний форвард из России набрал 5 (2+3) очков и принес «Кольтс» победу – 8:2. Главный шедевр Андрей сотворил в середине третьего периода.

При игре в меньшинстве Свечников перехватил шайбу в средней зоне, сыграл в стенку с партнером и бросил. Голкипер щитком закрыл угол, шайба взмыла вверх, и Андрей в стиле Сидни Кросби добил ее с лету.

Тот самый гол на 00:24.

  • Свечников наравне с шведским защитником Расмусом Далином и чешским форвардом Филиппом Задиной считается фаворитом драфта-2018.
  • Драфт-2018 пройдет в Далласе 22-23 июня.
  • Старший брат Андрея Евгений Свечников провел 13 матчей за «Детройт Ред Уингс» в сезоне-2017/18 и набрал 4 (2+2) очка.

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