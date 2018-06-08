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Три российских хоккеиста выиграли вместе Кубок Стэнли впервые за 16 лет

Три российских хоккеиста выиграли вместе Кубок Стэнли впервые за 16 лет
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Впервые со времен «Детройта».

В составе «Вашингтона» сразу три хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Сразу 3 игрока, представляющие Россию, выиграли трофей впервые с 2002 года. Тогда в составе «Детройта» чемпионами стали Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Павел Дацюк.

  • Рекордное количество игроков выигрывало Кубок Стэнли в 1997 и 1998 году в «Детройте» – по 5 человек.
  • «Вашингтон» впервые завоевал главный трофей НХЛ, обыграв «Вегас».

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