Три российских хоккеиста выиграли вместе Кубок Стэнли впервые за 16 лет

В составе «Вашингтона» сразу три хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Сразу 3 игрока, представляющие Россию, выиграли трофей впервые с 2002 года. Тогда в составе «Детройта» чемпионами стали Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Павел Дацюк.

Рекордное количество игроков выигрывало Кубок Стэнли в 1997 и 1998 году в «Детройте» – по 5 человек.

«Вашингтон» впервые завоевал главный трофей НХЛ, обыграв «Вегас».

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