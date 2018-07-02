«Баффало» обменял Райана О'Райлли на трех форвардов «Сент-Луиса»

«Баффало» и «Сент-Луис» обменялись игроками, совершив один из самых важных трансферов межсезонья в НХЛ.

Форвард «Сэйбрс» Райан О'Райлли отправился в «Сент-Луис», а «Баффало» взамен получил трех нападающих «Блюз»: Владимира Соботку, Патрика Берглунда и Тэйджа Томпсона. Кроме того, к «Баффало» отошли 2 драфт-пика – в 2019 и 2021 годах.

В минувшем сезоне О'Райлли набрал 61 (24+37) очко в регулярном чемпионате.

На счету Соботки 31 (11+20) очко, у Берглунда – 26 (17+9), Томпсон набрал 9 (3+6) баллов.

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